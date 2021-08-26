نشرة «عاجل».. استراتيجية لجعل السعودية بين أفضل 15 دولة عالميًا في الذكاء الاصطناعي.. والرحلات الداخلية للمحصنين فقط

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها أعلن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن المملكة طورت استراتيجية لجعل السعودية من أفضل 15 دولة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.

استراتيجية لجعل السعودية من أفضل 15 دولة عالميًا في الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم الأربعاء، أن المملكة طورت إستراتيجية لتكون من أفضل 15 دولة عالميًا في البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الغامدي، خلال مشاركته في فعالية Launch بالعاصمة الرياض، والتي تعد أكبر حدث تقني في المنطقة، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اطلع على الاستراتيجية وتساءل لماذا 15؟ المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي».

السفر على الرحلات الداخلية للمحصنين فقط.. واستثناء فئتين

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأربعاء، عدم السماح بالسفر على الرحلات الداخلية، ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا.

واستثنت «الخطوط السعودية»، في بيان صادر عنها اليوم، الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

شرطة الرياض تطيح بمواطنة تلفظت بألفاظ مسيئة بحق رجل أمن وتحيلها للنيابة https://ajel.sa/y7NQts/صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونشرها لذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

إعطاء 35 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إعطاء 35 مليون جرعة لقاح كورونا، في المملكة حتى اليوم، مناشدة الجميع بالحصول على اللقاح، وأوصت الوزارة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن في ينبع قتل يمنيًا بالرصاص

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن في محافظة ينبع قتل يمنيًا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته، وقالت الوزارة إن المواطن بندر بن حامد بن محمد العلواني، قتل محمد ناصر عثمان الحربي (يمني الجنسية) بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

المحكمة العسكرية باليمن تقضي بإعدام زعيم ميليشيا الحوثي و173 آخرين

قضت المحكمة العسكرية في اليمن، الأربعاء، بإعدام عبدالملك الحوثي و173 آخرين حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص، ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

المريسل تواجه الروسية ناديزدا غدًا في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

تواجه اللاعبة السعودية مريم المريسل ظهر غد الخميس، اللاعبة الروسية بوشباشيفا ناديزدا المصنفة الخامسة عالميًا، وذلك في ثاني مباريات اللاعبة السعودية في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية «‫طوكيو 2020».

وكانت مريم المريسل قد خسرت أولى مواجهاتها في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية «‫طوكيو 2020» من المصنفة الثالثة عالميًا الكورية سيو يون بنتيجة صفر - 3 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

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