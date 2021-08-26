عاجل | رسوم فلكية للمدراس الأهلية والدولية بالسعودية

في الوقت الذي تقدم فيه المملكة كافة مراحل التعليم العام مجانًا دون أية رسوم، فإن أرقامًا فلكية تعلنها المدارس الأهلية والعالمية سنويًا، مقابل تقديم خدمة التعليم فقط، دون رسوم التنقلات أو الزي المدرسي.

وبإجراء جولة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعدد من المدارس الأهلية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 9 و 17 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الابتدائية بين 10 و 18 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 18 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 16 إلى 25 ألف ريال.

أما فيما يتعلق بالمدارس الدولية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 10 و 35 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الابتدائية بين 14 و 25 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 44 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 18 إلى 50 ألف ريال.

ويطالب عدد من أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء دراسة دقيقة بشأن الرسوم المرتفعة للمدارس غير الحكومية لا سيما العالمية، مطالبين بضرورة وضع سقف معين للرسوم، لا تتعداه تلك المدارس.

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