وبإجراء جولة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بعدد من المدارس الأهلية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 9 و 17 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الابتدائية بين 10 و 18 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 18 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 16 إلى 25 ألف ريال.
أما فيما يتعلق بالمدارس الدولية، فإن رسوم المرحلة التمهيدية تتراوح بين 10 و 35 ألف ريال، بينما تتراوح رسوم المرحلة الابتدائية بين 14 و 25 ألف ريال، وتتراوح المرحلة المتوسطة من 13 إلى 44 ألف ريال، والمرحلة الثانوية من 18 إلى 50 ألف ريال.
ويطالب عدد من أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء دراسة دقيقة بشأن الرسوم المرتفعة للمدارس غير الحكومية لا سيما العالمية، مطالبين بضرورة وضع سقف معين للرسوم، لا تتعداه تلك المدارس.
(لقراءة كامل التفاصيل اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | رسوم فلكية للمدراس الأهلية والدولية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.