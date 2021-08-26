سيدات جازان في صدارة التجمعات المخالفة لإجراءات كورونا

ضبطت الجهات المختصة 515 شخصا، بينهم 173 سيدة بنسبة 33.6% من المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لكورونا خلال الـ 10 أيام الماضية من تاريخ 14 وحتى 24 أغسطس ضبطوا في تجمعات مخالفة، وتركزت المخالفات -حسب بيانات الأمن العام- خلال المدة المحددة في 3 مناطق.

تجمعات عائلية

وبينت وزارة الداخلية أن التجمعات داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة هو أمر مخالف للإجراءات الوقائية، حيث إن العقوبة على المسؤول/‏المنشأة 10.000 ريال، أما التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص فالعقوبة هي 40.000 على المسؤول/‏المنشأة.

عقوبة الفرد

وعقوبة الفرد لحضور محل تجمع المخالفة هي 5000 ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100.000 ريال، بالإضافة للإحالة إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجله وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، أما عقوبة الفرد في حال الدعوة لمكان المخالفة والتسبب فيها فتصل إلى 10.000 ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100.000 ريال، بالإضافة للإحالة إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجله وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

مخالفات متفرقة

الحدود الشمالية

4518/8/2021

5517/8/2021

9214/8/2021

المجموع192

جازان

81 امرأة16/8/2021

92 امرأة14/8/2021

المجموع173

حائل

40 شخصا24/8/2021

50 شخصا21/8/2021

60 شخصا19/8/2021

المجموع150