سيدات جازان في صدارة التجمعات المخالفة لإجراءات كورونا

تجمعات عائلية
وبينت وزارة الداخلية أن التجمعات داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة هو أمر مخالف للإجراءات الوقائية، حيث إن العقوبة على المسؤول/المنشأة 10.000 ريال، أما التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص فالعقوبة هي 40.000 على المسؤول/المنشأة.
عقوبة الفرد
وعقوبة الفرد لحضور محل تجمع المخالفة هي 5000 ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100.000 ريال، بالإضافة للإحالة إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجله وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، أما عقوبة الفرد في حال الدعوة لمكان المخالفة والتسبب فيها فتصل إلى 10.000 ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100.000 ريال، بالإضافة للإحالة إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجله وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
مخالفات متفرقة
الحدود الشمالية
4518/8/2021
5517/8/2021
9214/8/2021
المجموع192
جازان
81 امرأة16/8/2021
92 امرأة14/8/2021
المجموع173
حائل
40 شخصا24/8/2021
50 شخصا21/8/2021
60 شخصا19/8/2021
المجموع150
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