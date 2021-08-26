اعتراض وتدمير طائرة مسيّره أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّره مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وندد التحالف باستمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد تحالف دعم الشرعية، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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