شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيّره أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26
وأكد تحالف دعم الشرعية، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيّره أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّره مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
وندد التحالف باستمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد تحالف دعم الشرعية، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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