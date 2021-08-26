الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

محامٍ لـ أولياء الأمور مع اقتراب الدراسة: انصحوا أبناءكم بعدم التصوير والنشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نصائح مهمة لأولياء الأمور مع اقتراب عودة الطلاب للمدارس.

احذروا التصوير والنشر:

وقال أبو راشد عبر حسابه في “تويتر”: بمناسبة السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة فأتمنى من أولياء أمورهم نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر؛ لأنها جرائم معلوماتية وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات.

جرائم معلوماتية:

وأضاف أن الحدث هو من أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشرة؛ لذا توعيتهم مهمة الله يحفظهم.

وتابع خالد أبو راشد أن نصح وتوجيه الأبناء بمخاطر سوء استخدام الجوالات ضرورة وواجب فما ذكرته من عقوبات في التغريدة أعلاه لا يقتصر على استخدامهم له في المدارس فقط ولكن يشمل استخدامهم في مختلف جوانب الحياة.

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