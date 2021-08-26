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قدمت الصقور السعودية عرضاً جوياً في سماء بودابست يوم أمس الأربعاء، والذي نال استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينة.
ووصلت طائرات الصقور السعودية إلى المجر للمشاركة في يوم طيران كيشكميت، الذي سيعقد يومي 28 و29 اغسطس الجاري.
ونشرت السفارة السعودية لدى المجر، صوراً من العروض التي قدمتها الصقور السعودية في سماء بودابست.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:56 AM
حاز على استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينةبالصور.. الصقور السعودية تقدم عرضاً جوياً في سماء بودابست
قدمت الصقور السعودية عرضاً جوياً في سماء بودابست يوم أمس الأربعاء، والذي نال استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينة.
ووصلت طائرات الصقور السعودية إلى المجر للمشاركة في يوم طيران كيشكميت، الذي سيعقد يومي 28 و29 اغسطس الجاري.
ونشرت السفارة السعودية لدى المجر، صوراً من العروض التي قدمتها الصقور السعودية في سماء بودابست.
، بالصور.. الصقور السعودية تقدم عرضاً جوياً في سماء بودابست ،
المصدر : الخليج 365
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