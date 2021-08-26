، رئيس النادي الأهلي يعلن تقدمهم باحتجاج على هدف ضمك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي تقديمهم احتجاجًا رسميًّا على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك بسبب وجود خطأ فني، موضحًا أن النادي ينتظر ما وصفه بالقرار العادل من لجنة دوري المحترفين.
وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على ضمك بعد أن تعادل معه 1-1 أمس الأربعاء في ثالث جولات دوري المحترفين السعودي.
وقال النفيعي في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تقدم النادي باحتجاج رسمي على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك، وننتظر قرار اللجنة العادل".
كما نشر رئيس النادي الأهلي صورة من المادة 119/ 20 من قانون كرة القدم الخاصة بابتداء واستئناف اللعب.
في كل ركلة بداية:
- يجب أن يوجَد اللاعبون كافة ما عدا اللاعب الذي سوف ينفِّذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب.
- يجب أن يبتعد لاعبو الفريق المنافس عن الكرة مسافة لا تقل عن 9.15 متر (10 ياردات) أثناء تنفيذ الفريق الآخر ركلة البداية.
- يجب أن تكون الكرة ثابتة على علامة منتصف الملعب. ويقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء.
- تكون الكرة في اللعب عندما يتم ركلها وتحركها بوضوح.
ووصف النفيعي نتيجة التعادل التي انتهت عليها مواجهة فريقه أمام ضمك بالسيئة، مبينًا أن النتيجة العادلة للمباراة بناء على المستوى هي فوز فريقه بثلاثة أهداف، ومشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج إلى الزمن لمعالجة ما وصفه بالخلل في الفريق.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:55 AMرئيس النادي الأهلي يعلن تقدمهم باحتجاج على هدف ضمك
أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي تقديمهم احتجاجًا رسميًّا على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك بسبب وجود خطأ فني، موضحًا أن النادي ينتظر ما وصفه بالقرار العادل من لجنة دوري المحترفين.
وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على ضمك بعد أن تعادل معه 1-1 أمس الأربعاء في ثالث جولات دوري المحترفين السعودي.
وقال النفيعي في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تقدم النادي باحتجاج رسمي على طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك، وننتظر قرار اللجنة العادل".
كما نشر رئيس النادي الأهلي صورة من المادة 119/ 20 من قانون كرة القدم الخاصة بابتداء واستئناف اللعب.
في كل ركلة بداية:
- يجب أن يوجَد اللاعبون كافة ما عدا اللاعب الذي سوف ينفِّذ ركلة البداية في النصف الخاص بفريقهم من ميدان اللعب.
- يجب أن يبتعد لاعبو الفريق المنافس عن الكرة مسافة لا تقل عن 9.15 متر (10 ياردات) أثناء تنفيذ الفريق الآخر ركلة البداية.
- يجب أن تكون الكرة ثابتة على علامة منتصف الملعب. ويقوم الحكم بإعطاء إشارة البدء.
- تكون الكرة في اللعب عندما يتم ركلها وتحركها بوضوح.
ووصف النفيعي نتيجة التعادل التي انتهت عليها مواجهة فريقه أمام ضمك بالسيئة، مبينًا أن النتيجة العادلة للمباراة بناء على المستوى هي فوز فريقه بثلاثة أهداف، ومشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج إلى الزمن لمعالجة ما وصفه بالخلل في الفريق.
، رئيس النادي الأهلي يعلن تقدمهم باحتجاج على هدف ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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