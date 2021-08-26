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"الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الخرمة والمويه وتربة والبرك.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:16 AM

تشمل الخرمة والمويه وتربة والبرك.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

"الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

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، "الأرصاد" تُنبِّه مكة وعسير: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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