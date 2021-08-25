شكرا لقرائتكم انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه من صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25 انفجار صاروخ باليستي حوثي أثناء محاولة إطلاقه من صنعاء تسبب بتناثر الشظايا على الأعيان المدنيه والمدنيين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مصادر مطلعة من صنعاء وقوع انفجار قوي لصاروخ باليستي يتبع للميليشيا أثناء محاولة إطلاقه من صنعاء. وأضافت المصادر، أن انفجار الصاروخ الباليستي تسبب بتناثر الشظايا على الأعيان المدنية والمدنيين.

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