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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر

للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق

متابعات الخليج 365 - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصلت اليوم إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طائرة سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمثل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، للإسهام في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في بعض المدن الجزائرية مؤخراً، وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد بن فريح الحارثي، ورئيس الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، والأمين العام للهلال الأحمر الجزائري الدكتور أحمد ميزاب ، ومدير استباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سبوعي لطفي، ومندوبون من الهلال الأحمر ومن وزارتي الداخلية والخارجية.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى الجزائر - متابعات الخليج 365

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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