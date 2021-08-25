تفعيل آلية مستدامة لتحديث ومتابعة التشوهات البصرية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتفعيل آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة التشوهات البصرية، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بحث اجتماع أمس برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، برنامج إصلاح الأساسيات خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.

وأكد المهندس الجبير سعي أمانة المنطقة الشرقية إلى رفع وتيرة الأعمال البلدية التي من شأنها الحد من التشوهات البصرية وتسريع آلية العمل وتكثيف الحملات في هذا الشأن، والتركيز على أعمال النظافة، لافتا النظر إلى أن الرقابة المستمرة من شأنها أن تخفف عبئا كبيرا على البلديات وتختصر الكثير من الجهد المستقبلي.

واستعرض الاجتماع إنجازات الأمانة في أعمال معالجات التشوه البصري.

وأشار إلى ضرورة رفع الوعي بخطر مظاهر التشوه البصري وإشراك المجتمع بآلية الرصد، وتفعيل الحملات التي من شأنها التثقيف بدور المواطن عند ارتياده للأماكن العامة والمتنزهات، وإبراز دور الفرق الرقابية لرصد المخالفات التي بدورها تمنع من تكرار هذه التشوهات في المنطقة وتساعد على الالتزام والامتثال واستدامة المعالجة.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1486جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها تحرير 74 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

إلى ذلك دشنت الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خدمة النقل الطبي غير الطارئ للمرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إلى مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

مؤشرات قياس الأداء خلال 5 أسابيع:

