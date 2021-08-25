اكتمال جاهزية 2018 مسجدا بعد تعقيمها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجدين بعد إخلائهما موقتا وتعقيمهما في منطقتين بعد ثبوت حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 199 يوما 2018 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت أن المسجدين اللذين جرى تعقيمهما احترازيا وإعادة فتحهما في الشرقية والباحة، مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين.



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