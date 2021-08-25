معالجة طرق متشققة وأرصفة متهالكة في جدة

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وأوضحت أن هذه الأعمال التي نفذتها خلال الشهر الماضي هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري، من أجل إصلاح الأرصفة المتهالكة ومعالجة حفر الشوارع وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسة والأحياء.
من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 3860 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 33 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت من خلالها الفرق الميدانية 44 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
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