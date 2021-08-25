القبض على وافد أساء إلى أبنائه على مواقع التواصل

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة على أبنائه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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