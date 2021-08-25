توقيف مواطن و4 مقيمين اعتدوا على شخص وسرقوا هاتفه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن و4 مقيمين من الجنسية السورية اعتدوا على شخص وسرقوا هاتفه. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و4 مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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