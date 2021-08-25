تعليم مكة يناقش تطبيق الدليلين التشغيلي والمدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس اجتماع القيادات التعليمية لمناقشة الدليل التشغيلي والدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للعام الدراسي 1443هـ.

وأكد الدكتور الزائدي أهمية التقيد بما صدر من وزارة التعليم من الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة «وقاية»، مبينا أن الدليلين الإشرافي والمدرسي اشتملا على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية، وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريا وعن بعد، كما تضمنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

إلى ذلك دشن مدير تعليم مكة أسطول النقل المدرسي، وذلك خلال زيارته الميدانية أمس، مطلعا على استعدادات شركة تطوير للنقل التعليمي في الجوانب الاحترازية «وقاية» ومعايير الأمن والسلامة وخدمات النقل التعليمي للعودة الحضورية الآمنة.

كما تفقد متوسطتي عتاب بن أسيد، وعبدالله بن خميس، وثانويتي جعفر الصادق وأنس بن معاذ، وذلك للاطلاع على الإجراءات الاحترازية «وقاية»، واستعداد المدارس لتهيئة متطلبات العملية التعليمية ومضاعفة الجهود لمساعدة الطلبة على مواصلة تعليمهم.