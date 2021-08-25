شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 321 إصابة بكورونا .. وشفاء 549 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

وتجاوزت جرعات لقاح كورونا 34 مليونا، و827 ألفا، و288 جرعة عبر 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 321 إصابة جديدة مؤكدة، وشفاء 549 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4141 حالة، منها 1083 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543028 حالةـ وحالات التعافي 530382 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8505 حالات وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الحالات

