تسجيل 321 إصابة بكورونا .. وشفاء 549 حالة

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وتجاوزت جرعات لقاح كورونا 34 مليونا، و827 ألفا، و288 جرعة عبر 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
وحثت الصحة الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 321 إصابة جديدة مؤكدة، وشفاء 549 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4141 حالة، منها 1083 حالة حرجة.
وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543028 حالةـ وحالات التعافي 530382 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8505 حالات وفاة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الحالات
- إصابة جديدة 321
- حالة حرجة 1083
- حالة نشطة 4141
- حالة شفاء 549
- حالات وفاة 8
- إجمالي الوفيات 8505
- إجمالي الإصابات 543,028
- إجمالي حالات الشفاء 530,382
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