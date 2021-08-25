50 دقيقة زمن الحصة الدراسية في نظام المقررات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة التعليم زمن الحصة الدراسية في نظام المقررات للصفين الثاني والثالث الثانوي 50 دقيقة مع إضافة حصة يوميا على الخطة الدراسية، تسمى الحصة التعويضية، يستفاد منها بالتناوب بين المواد لتعويض الفاقد التعليمي.

من التغييرات في الخطط الدراسية المطورة

مرحلة رياض الأطفال:







لم تطبع أدلة المعلمة في الطفولة المبكرة كما هو متبع في السابق وجرى استبدالها بالأدلة التطبيقية لمعلمة الطفولة.



تقدم مواد رياض الأطفال من خلال الأدلة التطبيقية لمعلمة الطفولة المبكرة التي تحوي مواضيع الفصول الدراسية الثلاثة.



يلزم رجوع المعلمة إلى هذه الأدلة من خلال منصة عين الإثرائية.



المرحلة الابتدائية





طبعت جميع كتب المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية، كتابين لكل مادة تدرس في الفصول الدراسية الثلاثة: عدا كتب مادتين فقط طبعت ثلاثة فصول المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية.



لا يوجد كتاب طالب لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، وإنما تقدم هذه المادة من خلال أدلة معلم تحوي المواضيع المقررة في الفصول الدراسية الثلاثة.



يلزم رجوع المعلم إلى أدلة مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس من خلال منصة عين الإثرائية، ومنصة مدرستي.



يخصص الكتاب المدون عليه الفصل الدراسي الأول لتدريس الفصل الدراسي الأول ونصف الفصل الدراسي الثاني من نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وفقا لتقسيم كل مادة.



يخصص الكتاب المدون عليه الفصل الدراسي الثاني، لتدريس النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث من نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفقا لتقسيم كل مادة.



المرحلة المتوسطة





طبعت جميع كتب المواد الدراسية للمرحلة المتوسطة، كتابين لكل مادة تدرس في الفصول الدراسية الثلاثة، عدا كتب ثلاث مواد فقط المهارات الحياتية والأسرية، المهارات الرقمية، والتفكير الناقد.



لايوجد كتاب طالب لمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس في المرحلة، وإنما تقدم هذه المادة من خلال أدلة معلم تحوي المواضيع المقررة في الفصول الدراسية الثلاثة.



يلزم رجوع المعلم إلى أدلة مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس من خلال منصة عين الإثرائية، ومنصة مدرستي.



يخصص الكتاب المدون عليه الفصل الدراسي الأول لتدريس الفصل الدراسي الأول ونصف الفصل الدراسي الثاني من نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وفقا لتقسيم كل مادة.



يخصص الكتاب المدون عليه الفصل الدراسي الثاني، لتدريس النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث من نظام الفصول الدراسية الثلاثة وفقا لتقسيم كل مادة.



المرحلة الثانوية

الصف الأول . طبعت جميع كتب المواد التي تدرس في الصف الأول الثانوي بغلاف جديد وأرقام رمزية خاصة ومحتوى مطور يتفق مع متطلبات تدريسها في خطة السنة الأولى المشتركة في نظام مسارات المرحلة الثانوية، حيث يمتد تدريس بعضها إلى ثلاثة فصول دراسية، وبعضها يدرس في فصلين دراسيين، وبعضها في فصل دراسي واحد.

الصفان الثاني والثالث . طبعت جميع كتب المواد التي تدرس في نظام المقررات للصفين الثاني والثالث ثانوي، كتاب واحد لكل مادة، ليدرس في فصل دراسي واحد من الفصول الدراسية الثلاثة.

