- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته، اليوم الأربعاء ، قبل مواجهة مضيفه الطائي"دوريًا" .
وعقد مدرب الفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين، ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق والخطة الفنية لمواجهة الطائي، والتي ستُقام يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
وقد أجرى اللاعبون في بداية حصة اليوم تمارين تكنيكية متنوعة إلى جانب التمارين اللياقية، ثم فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي لمواجهة الطائي.
واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي خلالها.
وقد شهد مران اليوم مشاركة القادم من الهلال فواز الطريس والمنضم حديثًا للفريق الفيحاوي.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 11:58 PMبمشاركة "الطريس" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للطائي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته، اليوم الأربعاء ، قبل مواجهة مضيفه الطائي"دوريًا" .
وعقد مدرب الفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين، ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق والخطة الفنية لمواجهة الطائي، والتي ستُقام يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
وقد أجرى اللاعبون في بداية حصة اليوم تمارين تكنيكية متنوعة إلى جانب التمارين اللياقية، ثم فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي لمواجهة الطائي.
واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي خلالها.
وقد شهد مران اليوم مشاركة القادم من الهلال فواز الطريس والمنضم حديثًا للفريق الفيحاوي.
، بمشاركة "الطريس" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للطائي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة "الطريس" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للطائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.