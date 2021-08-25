، بمشاركة "الطريس" .. الفيحاء يختتم تحضيراته للطائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته، اليوم الأربعاء ، قبل مواجهة مضيفه الطائي"دوريًا" .

وعقد مدرب الفريق فوك رازوفيتش اجتماعًا مع اللاعبين، ناقش خلاله التحليل الفني لأداء الفريق والخطة الفنية لمواجهة الطائي، والتي ستُقام يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

وقد أجرى اللاعبون في بداية حصة اليوم تمارين تكنيكية متنوعة إلى جانب التمارين اللياقية، ثم فرض رازوفيتش مناورة على كامل الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي لمواجهة الطائي.

واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتنظيم الدفاعي والهجومي خلالها.

وقد شهد مران اليوم مشاركة القادم من الهلال فواز الطريس والمنضم حديثًا للفريق الفيحاوي.