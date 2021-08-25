، تعرَّف على تصنيف الأندية الأوروبية قبل قرعة دوري أبطال أوروبا غدًا ،

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تتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الخميس، صوب مدينة إسطنبول التركية، حيث تجرى مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال للموسم الجديد (2021-2022).
ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، يتم تقسيمهم إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.
ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني "لا ليغا" الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه السابق "البلوغرانا" في دور المجموعات، من جهة.
ومن جهة أخرى، لا يوجد احتمال لأي مواجهة بين "البرغوث" ومنافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال إذا بقي "صاروخ ماديرا" في صفوف يوفنتوس.
وفيما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":
المستوى الأول: أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - ليل - إنتر - سبورتينغ لشبونة - فياريال - تشيلسي
المستوى الثاني: برشلونة - يوفنتوس - ليفربول - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ريال مدريد - إشبيلية - بوروسيا دورتموند
المستوى الثالث: أياكس - أتالانتا - لايبزيغ - شاختيور - ريد بول سالزبورغ - بنفيكا
المستوى الرابع: دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براغ - كوبنهاغن - بروج - ميلان - فولفسبورغ.
وسيكتمل اليوم الأربعاء عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بانضمام آخر ثلاثة أندية للقائمة، تضاف للتصنيفين الثالث أو الرابع حسب نتائج مباريات اليوم.
حيث تستكمل مباريات إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات مساء اليوم الأربعاء، بإقامة آخر 3 مباريات في الدور التمهيدي، ويلتقي فيها، دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه شيريف المولدوفي، وشاختيور دونيتسك الأوكراني مع ضيفه موناكو الفرنسي، وبروندبي الدنماركي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 11:57 PM
تصنيفات ريال مدريد وبرشلونة وسان جيرمان تخلط الأوراقتعرَّف على تصنيف الأندية الأوروبية قبل قرعة دوري أبطال أوروبا غدًا
تتجه أنظار عشاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الخميس، صوب مدينة إسطنبول التركية، حيث تجرى مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال للموسم الجديد (2021-2022).
ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقا، يتم تقسيمهم إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقا من كل تصنيف.
ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني والثالث في الدوري الإسباني "لا ليغا" الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه السابق "البلوغرانا" في دور المجموعات، من جهة.
ومن جهة أخرى، لا يوجد احتمال لأي مواجهة بين "البرغوث" ومنافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال إذا بقي "صاروخ ماديرا" في صفوف يوفنتوس.
وفيما يلي تصنيف الأندية الـ32 في دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":
المستوى الأول: أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - ليل - إنتر - سبورتينغ لشبونة - فياريال - تشيلسي
المستوى الثاني: برشلونة - يوفنتوس - ليفربول - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ريال مدريد - إشبيلية - بوروسيا دورتموند
المستوى الثالث: أياكس - أتالانتا - لايبزيغ - شاختيور - ريد بول سالزبورغ - بنفيكا
المستوى الرابع: دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براغ - كوبنهاغن - بروج - ميلان - فولفسبورغ.
وسيكتمل اليوم الأربعاء عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بانضمام آخر ثلاثة أندية للقائمة، تضاف للتصنيفين الثالث أو الرابع حسب نتائج مباريات اليوم.
حيث تستكمل مباريات إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات مساء اليوم الأربعاء، بإقامة آخر 3 مباريات في الدور التمهيدي، ويلتقي فيها، دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه شيريف المولدوفي، وشاختيور دونيتسك الأوكراني مع ضيفه موناكو الفرنسي، وبروندبي الدنماركي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.
، تعرَّف على تصنيف الأندية الأوروبية قبل قرعة دوري أبطال أوروبا غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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