، "الفرج" يدعم أوراق الهلال أمام الباطن.. والإدارة تقترب من التوقيع مع لاعب مواليد ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء، في التدريب الرئيس استعداداً لمواجهة ضيفه الباطن، في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب قائد الفريق الهلالي عن التدريبات، الثلاثاء، بعد أن منحه البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق راحة، إثر إجرائه فحوصات طبية دورية.

ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأربعاء مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الباطن"، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في المران على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي فرضها "جارديم" على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب بمشاركة "سلمان الفرج".

وأجرى اللاعب "سعد الناصر" مراناً لياقياً بالجري، وأداء تدريبات متنوعة باستخدام الكرة، ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة "الباطن" مساء يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.



ومن جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية أن إدارة الهلال على وشك إنهاء صفقة لاعب بارز من مواليد المملكة العربية السعودية.

