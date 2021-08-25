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محمد بن مسعود - الدمام - قالت إدارة نادي الفتح، إنها تكفلت بتذاكر دخول جماهير النادي في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، حينما يلتقي الطرفان، غدًا الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ميدانيًا، اختتم الفتح تحضيراته على ملعب الرديف في النادي، وركز البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، حيث عمل على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
الفتح يشحذ همم جماهيره أمام الشباب .. ويقدم التذاكر مجانًا لهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
قالت إدارة نادي الفتح، إنها تكفلت بتذاكر دخول جماهير النادي في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، حينما يلتقي الطرفان، غدًا الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ميدانيًا، اختتم الفتح تحضيراته على ملعب الرديف في النادي، وركز البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، حيث عمل على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:38 PM
قالت إدارة نادي الفتح، إنها تكفلت بتذاكر دخول جماهير النادي في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، حينما يلتقي الطرفان، غدًا الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ميدانيًا، اختتم الفتح تحضيراته على ملعب الرديف في النادي، وركز البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب، حيث عمل على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
، الفتح يشحذ همم جماهيره أمام الشباب .. ويقدم التذاكر مجانًا لهم ،
المصدر : الخليج 365
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