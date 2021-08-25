، "المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبية ،

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خسرت اللاعبة السعودية مريم المريسل أولى مواجهاتها في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 من المصنفة الثالثة عالميًّا الكورية سيو يون بنتيجة 3/0 في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم.
وستلتقي المريسل غداً نظيرتها الروسية بوشباشيفا ناديزدا "المصنفة الخامسة عالميًّا"، وذلك عند الـ12:40م بتوقيت المملكة.
وفي منافسات الفروسية يشارك الفارس البارالمبي أحمد شربتلي في منافسات "الترويض" عند الـ4:02م بتوقيت المملكة، بمشاركة 14 فارساً، 8 منهم سيتأهلون لنهائي السباق.
وأجرى الشربتلي اليوم تدريبه الأخير على مضمار المنافسات في طوكيو، واجتازت خيله الفحص الطبي ليتم اعتماده ضمن الفرسان الموجودين في التصنيفات، كما تم عقد الاجتماع الفني للمنافسات لتوضيح الأمور المتعلقة بالسباق.
"المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-25
خسرت اللاعبة السعودية مريم المريسل أولى مواجهاتها في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 من المصنفة الثالثة عالميًّا الكورية سيو يون بنتيجة 3/0 في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم.
وستلتقي المريسل غداً نظيرتها الروسية بوشباشيفا ناديزدا "المصنفة الخامسة عالميًّا"، وذلك عند الـ12:40م بتوقيت المملكة.
وفي منافسات الفروسية يشارك الفارس البارالمبي أحمد شربتلي في منافسات "الترويض" عند الـ4:02م بتوقيت المملكة، بمشاركة 14 فارساً، 8 منهم سيتأهلون لنهائي السباق.
وأجرى الشربتلي اليوم تدريبه الأخير على مضمار المنافسات في طوكيو، واجتازت خيله الفحص الطبي ليتم اعتماده ضمن الفرسان الموجودين في التصنيفات، كما تم عقد الاجتماع الفني للمنافسات لتوضيح الأمور المتعلقة بالسباق.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
09:47 PM
الشربتلي يخوض غدًا منافسات فروسية الترويض
خسرت اللاعبة السعودية مريم المريسل أولى مواجهاتها في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 من المصنفة الثالثة عالميًّا الكورية سيو يون بنتيجة 3/0 في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم.
وستلتقي المريسل غداً نظيرتها الروسية بوشباشيفا ناديزدا "المصنفة الخامسة عالميًّا"، وذلك عند الـ12:40م بتوقيت المملكة.
وفي منافسات الفروسية يشارك الفارس البارالمبي أحمد شربتلي في منافسات "الترويض" عند الـ4:02م بتوقيت المملكة، بمشاركة 14 فارساً، 8 منهم سيتأهلون لنهائي السباق.
وأجرى الشربتلي اليوم تدريبه الأخير على مضمار المنافسات في طوكيو، واجتازت خيله الفحص الطبي ليتم اعتماده ضمن الفرسان الموجودين في التصنيفات، كما تم عقد الاجتماع الفني للمنافسات لتوضيح الأمور المتعلقة بالسباق.
، "المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبية ،
المصدر : الخليج 365
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