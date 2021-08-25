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"الخطوط السعودية" تطبق قرار جديد بشأن الرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن قرار جديدة بشأن المسافرين على متن الرحلات الداخلية.

وذكرت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر المقبل إلا لـمـن أكـمـل جـرعـتـيـن مـن اللقاح المضاد لفيروس .

وأكدت أنه سيستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللفاح وهي الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصـدره الجهات الصحية في المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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