شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط السعودية" تطبق قرار جديد بشأن الرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن قرار جديدة بشأن المسافرين على متن الرحلات الداخلية.

وذكرت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر المقبل إلا لـمـن أكـمـل جـرعـتـيـن مـن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت أنه سيستثنى من ذلك الفئات الغير ملزمة بأخذ اللفاح وهي الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصـدره الجهات الصحية في المملكة.