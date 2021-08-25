شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت الوزارة أن المواطن بندر بن حامد بن محمد العلواني أقدم على قتل محمد ناصر عثمان الحربي - يمني الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأكد أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بسجن محافظة ينبع.