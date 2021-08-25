شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف عن موعد أكبر فعالية تقنية في العالم بالرياض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن أكبر فعالية تقنية في العالم في بالرياض، قائلا إن المملكة ستشهد أكبر فعالية تقنية في العالم في الرياض خلال شهر فبراير المقبل.

ويأتي ذلك ضمن فعالية “Launch” التي تُعتبر أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض.

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبهدف جعل السعودية نقطة جذب لكل الرياديين والمبتكرين ورؤوس الأموال في العالم، فقد تقرر إقامة فعاليات عالمية تستقطب الحضور.

وأبان أن الفعالية تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 200 متحدث من أنحاء العالم.