مسؤول بـ«التعليم»: السماح بإحضار الجوالات للمدارس سيسهل الدخول إليها

الرياض - محمد عبدالله - قال مساعد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي، إنَّ السماح بإحضار الجوالات إلى المدارس سيسهل الدخول إليها.

وأضاف لـ«الإخبارية»، أنَّ أبناءنا وبناتنا على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن الأسرة بدورها تعد الشريك الأساسي في التعليم والتوعية، وكذلك المدراس للتوعية بشأن استخدام الجوال، ونحن في ظروف استثنائية.

وشدد غروي على ضرورة تطبيق البروتوكولات الوقائية الواردة من هيئة الصحة العامة ومنها وجود غرفة للعزل.

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