التأمينات الاجتماعية تحدد نسب الاشتراك في فرعي المعاشات والأخطار المهنية

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في فرعي المعاشات والأخطار المهنية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نسبة اشتراك المشترك السعودي 22% من الأجر المسجل والخاضع للاشتراك.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن المشترك يتحمل نسبة 10% وصاحب العمل نسبة 12% علما بأن الحد الادنى لفرع المعاشات 1500 ريال ولفرع الأخطار المهنية 400 ريال.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل إلزامي لجميع العاملين بالمنشأة ويجب التسجيل من قبل صاحب العمل بحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لبدء علاقة العمل، وفي حال عدم تسجيل الموظف يمكنه تقديم شكوى عن طريق هذا الرابط بالضغط هنا.

وتابعت التأمينات أن التسجيل إلزامي للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر أياً كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

خطوات الاشتراك في التأمينات

في السياق ذاته، التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني نحو 7 خطوات للاشتراك في التأمينات أون لاين للاستفادة من الخدمات المختلفة مثل صرف وحساب معاش التقاعد وتعجيل البيانات وطباعة الإشعار السنوي.

ووفقًا للتأمينات الاجتماعية فإن الاشتراك في التأمينات أون لاين يتطلب إدخال رقم المشترك في التأمينات ثم إدخال رقم الهوية الوطنية إذا كان مواطنا سعوديًا، أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ثم إدخال رقم البريد الإلكتروني للمستفيد ومن ثم تأكيده، ثم إدخال رقم الجوال ومن ثم الإقرار بالموافقة على الاتفاقية، والضغط على «موافق»، وسوف يرسل النظام رسالة على جوال المستفيد بها كلمة السر.

وبعد ذلك يستطيع المستخدم الدخول على نظام التأمينات أون لاين مباشرة عن طريق إدخال رمز المستخدم برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة السر، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

حالات إلغاء تقسيط الاشتراكات

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هناك 4 حالات فقط يجور فيها إلغاء قرار تقسيط الاشتراكات للمشتركين، منها: إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره، وإذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

وكذلك إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها، وأيضا إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغييرإداريًا أو قضائيًا، وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ووفقًا للتأمينات الاجتماعية .

وأشارت التأمينات إلى أنه يترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للتأمينات الاجتماعية المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات الاجتماعية، إن المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

ويشمل أيضًا غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.

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