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شرطة الرياض تطيح بمواطنة تلفظت بألفاظ مسيئة بحق رجل أمن وتحيلها للنيابة

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الرياض - محمد عبدالله - اتخذت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، الإجراءات النظامية بحق امرأة تلفظت على رجل أمن في محاولة لمنعه تطبيق الإجراءات الاحترازية.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس ، ونشرها لذلك على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت إجراءات الاستدلال إلى أنها مواطنة في العقد الثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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