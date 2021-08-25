رئيس هيئة الترفيه: المملكة ستشهد في 28 نوفمبر المقبل أكبر فعالية تقنية بالعالم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الأربعاء، تدشين أكبر فعالية تقنية في العالم في 28 نوفمبر المقبل في موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ، في كلمته في فعالية Launch والتي انطلقت من الرياض، إن «آت هاك» هي أكبر فعالية تقنية في العالم تأتي إلى الرياض من لاس فيجاس مباشرة، مشيرًا إلى أنها تستمر 3 أيام.

وأشار إلى أن الفعالية سيحضرها 200 متحدث من أنحاء العالم، و50 مدربًا من بلاك هات، و250 شركة محلية وعالمية، بالإضافة إلى 10 آلاف تقني.

وأكد تنفيذ رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جعل السعودية واجهة سياحية تقنية، وجعل السعوديين نقطة جذب لكل الرياديين والمبتكرين ورؤوس الأموال في العالم لا بد من جلب فعاليات عالمية على مستوى مشرف

وتابع: لدينا عمل جبار في هيئة الترفيه ونواجه صعوبات من كثرة تقدم المملكة برعاية ودعم ولي العهد، لا يتصور أحد كم الشركات التي توثق تقارير عالمية بسرعة الإنترنت والتقنية التي وصلت إليها المملكة، وذلك شرف، مشيرًا إلى الإنجاز العالي بتطبيق توكلنا الذي يعد فخرًا لكل سعودي.