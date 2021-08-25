«أبشر»: إتاحة تسجيل القادمين إلى المملكة.. و6 فئات مستفيدة من الخدمة

الرياض - محمد عبدالله - أتاحت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، خدمة تسجيل القدوم للمملكة والتي تمكن القادمين للمملكة من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحة والخاصة بجائحة كورونا قبل دخول المملكة بـ72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها بتويتر، أن الفئات المستفيدة من الخدمة هم (العمالة المنزلية المرافقة للمواطن، زائر محصن، زائر غير محصن، زائر للعلاج، مقيم محصن، مقيم غير محصن).

وقالت أبشر، إن خطوات الوصول للخدمة هي الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر ثم منصة قدوم (لا يتطلب تسجيل الدخول).

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