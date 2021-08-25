السواحة: توقيع اتفاقيات عالمية تجعل السعودية المركز التقني رقم واحد

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إننا سنوقع اليوم اتفاقيات عالمية، لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد.

وأضاف الوزير، خلال انطلاق فعالية Launch في الرياض، أن شركات: «علي بابا، وأبل، وجوجل، ومايكروسوفت، وسيسكو، وأمازن، وآي بي إم» تمثل 60% من القوة الضاربة الابتكارية والقيمة الاسمية لأكبر 10 شركات في العالم.

وتابع، إن الاتفاقيات العالمية سيتم توقيعها بقيادة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشراكة مع وزارة الاتصالات وسدايا و«stc».

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