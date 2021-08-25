بعد وزارة التعليم.. «المدينة المنورة» تحدد 4 ضوابط لشراء الأدوات المدرسية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة نحو 4 إجراءات أثناء زيارة متاجر الأدوات المدرسية تزامنا مع عودة الدراسة وإقرار وزارة التعليم نحو 13 ضابطا لتشغيل المدارس للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأكدت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن من إجراءات زيارة متاجر الأدوات المدرسية منها تحقيق التباعد الاجتماعي الجسدي.

والتسوق خارج أوقات الذروة، وإظهار الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وقياس درجة الحرارة، للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء شراء مستلزمات الدراسة.

ضوابط تشغيل المدارس

وكانت أوضحت وزارة التعليم نحو 13ضابطًا لتشغيل المدارس في العام الجديد من أبرزهم الالتزامات بالضوابط والإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

ووجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، وتعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميًا ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وفقًا لوزارة التعليم.

والطالب فوق 12 عامًا ولم يتلقَ جرعتي لقاح كورونا يعد غائبًا حتى يستكمل التحصين، وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وتعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه والتحول للتعليم عن بعد، وفقًا لوزارة التعليم.

وكذلك استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، ووتعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصلول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد، وتنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقًا لوزارة التعليم.

وأيضًا الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتابع تعليمه عن بعد، وحصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقًا لوزارة التعليم.

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