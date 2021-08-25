الأمن السيبراني: نستهدف إتاحة فرص التدريب لـ10 آلاف موهبة تقنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب بن مخلف القني، افتتاح 10 شركات عالمية لأكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة بالرياض، بينها أمازون وجوجل ومايكروسوفت.

وأضاف خلال جاء فعالية Launch والتي انطلقت من الرياض: هدفنا من ذلك إتاحة الفرصة للتدريب والتعليم والتمكين على مستوى عال لأكثر من 10 آلاف موهبة وكفاءة تقنية في مجالات مختلفة تشمل البرمجة والدرونز والأمن السيراني والألعاب، وكلها بشهادات عالمية، داعيًا المهتمين لعدم تفويت الفرصة والتسجيل.

من جانبه قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إننا سنوقع اليوم اتفاقيات عالمية؛ لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد.

وأردف، أن شركات: «علي بابا، وأبل، وجوجل، ومايكروسوفت، وسيسكو، وأمازن، وآي بي إم» تمثل 60% من القوة الضاربة الابتكارية والقيمة الاسمية لأكبر 10 شركات في العالم.

وتابع، إن الاتفاقيات العالمية سيتم توقيعها بقيادة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشراكة مع وزارة الاتصالات وسدايا و«stc».

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