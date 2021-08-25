تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن في ينبع قتل يمنيًا بالرصاص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن في محافظة ينبع قتل يمنيًا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته.

قالت وزارة الداخلية، إن المواطن بندر بن حامد بن محمد العلواني، قتل محمد ناصر عثمان الحربي (يمني الجنسية) بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، مؤكدة أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن حامد بن محمد العلواني, اليوم الأربعاء 17/1/1443هـ بسجن محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وفيما أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، حذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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