منتجات رقمية مستدامة للأوقاف

ويتواءم الهاكاثون مع مستهدفات 2030 في تمكين منظومة الابتكار الرقمي وأثرها على القطاع الذي يشمل حاضنة ومسرعة وأفكار، الهدف منها تمكين شرائح المجتمع من المشاركة بمبادرات ريادية لزيادة الأثر التنموي بما يخدم القطاع الوقفي والنمو، من خلال الأفكار الرقمية المبتكرة وتمكين واحتضان المشاريع الريادية لخدمة القطاع عبر الحاضنات والمسرعات الرقمية وزيادة الوعي العام بمفهوم الأوقاف ودورها المحوري في الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
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