منتجات رقمية مستدامة للأوقاف

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف المشاركة في برنامج رواد التقنية مسار الأوقاف، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف إقامة برنامج متكامل لاستقطاب رواد الابتكار لإيجاد حلول رقمية مبتكرة وفق المسارات التي تخص القطاع الوقفي، والعمل على تحويل تلك الأفكار الريادية إلى منتجات رقمية مستدامة تخدم القطاع وتعزز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتواءم الهاكاثون مع مستهدفات 2030 في تمكين منظومة الابتكار الرقمي وأثرها على القطاع الذي يشمل حاضنة ومسرعة وأفكار، الهدف منها تمكين شرائح المجتمع من المشاركة بمبادرات ريادية لزيادة الأثر التنموي بما يخدم القطاع الوقفي والنمو، من خلال الأفكار الرقمية المبتكرة وتمكين واحتضان المشاريع الريادية لخدمة القطاع عبر الحاضنات والمسرعات الرقمية وزيادة الوعي العام بمفهوم الأوقاف ودورها المحوري في الأثر الاقتصادي والاجتماعي.