حقائب بلاستيكية للكتب

نفذت إدارة التعليم في محافظة شرورة، أمس، مبادرة لتوفير حقائب بلاستيكية للطلاب والطالبات، ضمن جهودها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

محتويات الحقيبة

أوضح مدير التعليم بالمحافظة المكلف، علي بن هادي الحملي، أن المبادرة تهدف إلى حفظ الكتب من التلف، وإيصالها وتسليمها للطالب والطالبة سليمة، وتحتوي على إرشادات خارجية تُعنى بالإجراءات الاحترازاية والوقائية، بالإضافة إلى معلومات عن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في التعليم، وإرشادات لتبصير الطلاب بأهمية الحفاظ على الكتب، لافتا إلى استهداف المبادرة أكثر من 30.000 طالب وطالبة في شرورة.

عودة آمنة

أطلقت إدارة تعليم شرورة، أمس، ملتقى «العودة الآمنة» بهدف التهيئة النفسية للطلاب والطالبات، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطلبة، وتوثيق التواصل بين الطلبة وأسرهم ومنسوبي المدرسة، وكذلك تعزيز دور الأسرة بالعملية التعليمية في التحفيز على التعليم حضوريا أو عن بُعد.

كما يشمل الملتقى الحديث أهمية أخذ اللقاح، ودور مديري المدارس ومديراتها في هذه المرحلة، وجاهزية واستعداد المدارس، والبروتوكولات والإجراءات الوقائية والصحية داخلها، والاستعداد الإداري لمديري المدارس ومديراتها.