معالجة التشوه البصري

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب أمس، جلسة طارئة لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي، لمعالجة التشوه البصري، والذي تنفذه الوزارة بكافة قطاعاتها.

وأوضح رئيس المجلس عوض الوادعي، أن المجلس ناقش الخطة وتنفيذها خلال 90 يومًا، بهدف تحسين المشهد الحضري، وأضاف أنه تم توزيع العمل بين الأعضاء لرصد الملاحظات، وتصويرها بواقع 30 موقعًا أسبوعيًّا، لكل عضو، ورفعها عبر برنامج راصد.