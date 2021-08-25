تحديث أسطول النقل المدرسي بتعليم مكة

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي على الاستعدادات النهائية لانطلاقة أسطول النقل المدرسي، وذلك خلال زيارته الميدانية التي وقف خلالها على استعدادات شركة تطوير للنقل التعليمي في الجوانب الاحترازية «وقاية» ومعايير الأمن والسلامة وخدمات النقل التعليمي للعودة الحضورية الآمنة، بعد أن أنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية، لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها للعام الدراسي 1443، ورفعت من مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.



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