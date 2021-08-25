وذكر عارف أن هدف الورشة التمكين البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمبادرة وعن المتابعة الميدانية للمبادرة قال إنه في البداية كانت هناك دراسة لشركة آكوم الأمريكية، والتي قدمت نتائج فيما يتعلق بالأحواض المائية والمناطق التي يمكن إصلاحها، وكان نصيب الأراضي التي يمكن استصلاحها وتطبيق المبادرة عليها في منطقة عسير فقط أكثر من 40000 هكتار، تليها منطقة الباحة بـ 17000 هكتار ثم منطقة جازان 9000 هكتار ومحافظة الطائف 4000 هكتار، وتتعلق بالمناطق التي يراد استصلاحها في الأماكن المرتفعة على سلسلة جبال السروات، كما حددت الدراسة 513 حوضا مائيا، والسدود التي يمكن الاستفادة منها، ويمكن مد شبكات منها لخدمة المدرجات الزراعية. وأضاف عارف أن المشروع بكامله منذ المرحلة التمهيدية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والآن في بداية المرحلة الثالثة تم إسناده إلى الشريك الإستراتيجي للوزارة وهو مجلس الجمعيات التعاونية، ويشكل المظلة الرسمية للجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق، وعملت مع المبادرة أكثر من 11 جمعية تعاونية زراعية منها موزعة على محافظة الطايف والباحة وعسير، وذلك في تنفيذ المشاريع.
وقال البروفيسور عارف إن الوزارة دورها يتلخص في تاهيل المزرعة بشرط أن تكون قائمة وصاحبها موجود ونسبة ما هو مزروع من مساحة المزرعة 50% بعد ذلك تقوم المبادرة بتزويده بالمياه عن طريق تطبيق تقنية حصاد الأمطار إما بالخزانات أو شبكات الطرق، كما تقدم له توعية إرشادية ويساعدونه في اختيار الأنواع المناسبة لمزرعته مثل التين والعنب والرمان، وهكذا وقمنا هذا العام بتوزيع 500 ألف شتلة، كما تم زراعة حوالي مليون شتلة كما أصبح لدينا مزارع عضوية، كذلك أصبح لدينا مزارع للسياحة الزراعية هذا التحول والحراك تم، ونفذ من خلال دعم الدولة للمزارعين في هذا القطاع.
وتابع عارف أنه بعد التأهيل تبدأ مرحلة المتابعة وتقييم النتائج التي حققتها المزرعة، كما تقوم فرق المبادرة بتسهيل الإجراءات وعملية التسويق، كما أوضح أن عدد وحجم الخزانات يعتمد على حجم المزرعة فإذا كانت المزرعة كبيرة فهي تحتاج إلى خزانات كبيرة، ولكن إذا كانت صغيرة فيكفي خزان صغير، وهذا أيضا ينطبق على شبكات الري فهي تعتمد على مساحة المزرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تمكين بيئي واقتصادي لمستفيدي تأهيل المدرجات الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.