وحصر الملا، أمس في مؤتمر صحفي، لإعلان موسم صرام تمور الأحساء، نحو 11 مستجدًا في موسم المزاد، وهي:
01- زيادة ساحات المزاد إلى 6 ساحات، لتقليل فترات انتظار المزارعين وإيجاد فرص بيع أفضل، بينها ساحة للتمور الفاخرة، وأخرى للتجزئة.
02- مكتب خاص بالدلالة بهدف تجويد عمليات الحراج.
03- ساحة للبيع بالتجزئة وتوفير موقع ملائم إضافي في سوق الحرفيين في فترة بيع التجزئة حسب الاشتراطات.
04- تخصيص مواقع وطرح فرص استثمارية مؤقتة في بيع الأطعمة والمشروبات.
05- تهيئة الموقع بكافة الخدمات المساندة وزراعة المسطحات الخضراء ومجموعة من النخيل في واجهة المدينة.
06- 12 جهازا حكوميا يقود دفة المزاد، وسط تنظيم عال من خلال تشغيل مختبر التمور والإرشاد الزراعي والتوعوي وتنظيم آلية البيع والمزاد.
07- برنامج إلكتروني لتسجيل المركبات الموردة للتمور وبيانات المالك، ونوع وكمية التمور.
08- لجنة متخصصة لتصنيف وتحديد مستوى جودة التمور قبل دخولها مسارات الساحات.
09- زيادة مدة المزاد إلى 15 دقيقة.
10- انتخاب 5 تجار في السوق كأعضاء في مجلس التجار الجديد، ليكون المجلس حلقة الربط مع اللجان التنفيذية في الموسم.
11- رفع الطاقة الاستيعابية للتفويج في الدفعة الواحدة إلى 180 مركبة داخل المظلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الأحساء: مدينة التمور لم تفعل بالشكل المطلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.