ابشر يتيح خدمة تسجيل القادمين للسعودية

أبشر خدمة تسجيل القادمين إلى المملكة العربية أتاح موقعخدمة تسجيل القادمين إلى المملكة العربية السعودية وذلك بتسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية. الجهات المستفيدة من الخدمة - العمالة المنزلية المرافقة لمواطن - زائر محصن - زائر غير محصن - زائر للعلاج - مقيم محصن - مقيم غير محصن



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