شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين أكبر عملية تزويد بالكتب في تاريخ مكتبة الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حزمة من مشاريع وكالة المكتبات والبحث العلمي والتي تعد من أكبر عمليات تزويد في تاريخ مكتبة الحرم المكي الشريف.

وتضمنت منجزات الوكالة العديد من التدشينات منها تدشين أكبر عملية تزويد بالكتب في تاريخ مكتبة الحرم المكي الشريف وذلك بـ ٣٥٠٠ كتاب، و10 آلاف مجلد, بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠، وإنشاء مركز خاص بالترميم والتعقيم والتجليد، وتدشين موسوعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والتي بلغت (53) مؤلفا وعنوانا، في (12700) صفحة، وتدشين انطلاقة الموسم الثقافي الثالث بمكتبة الحرم المكي الشريف ومبادرة اليوم البحثي, ومشروع مواهب وهو برنامج تعليمي، وتربوي، ومهاري يُعنى بالموهوبين من طلاب معهد وكلية الحرم المكي الشريف الحرم المكي الشريف؛ ليصبحوا علماء مؤثرين في المستقبل، وينبثق من أهداف وقيم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وينقل صورة مشرقة لجهودها في رعاية طلابها والتواصل معهم، والارتقاء بملكاتهم العلمية، وفق المنهج الوسطي لأهل السنة والجماعة الذي تتميز به هذه البلاد المباركة.

كما تضمنت المنجزات تدشين العدد التاسع من مجلة الحرمين العلمية المحكمة، وتدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلة الحرمين العلمية المحكمة، وتدشين بعض منتجات البحث العلمي.