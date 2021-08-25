الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

القضاء العسكري اليمني يحكم بالإعدام على الحوثي و173 من قادة الانقلاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

حكمت المحكمة العسكرية اليمنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام رميًا بالرصاص على زعيم ميليشيا الحوثي المدعو عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم.

وأدانت المحكمة العسكرية اليمنية زعيم ميليشيات الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

منطوق حكم الإعدام:

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، ببراءة اثنين آخرين وهما: إسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله أحمد مجيديع مما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة.

واتهمت النيابة العامة العسكرية اليمنية المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين، بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وقضت المحكمة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية)، بتهمة الدخول متنكرًا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم حرب.

الحوثي منظمة إرهابية:

كما قضت المحكمة بتصنيف “جماعة الحوثي” منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع وإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى.

كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع “إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب”، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.

وعقدت الجلسة بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وهيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم.

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