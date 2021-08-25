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وزير الداخلية يستعرض الأهداف الإستراتيجية لهيئة عقارات الدولة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

وزير الداخلية يستعرض الأهداف الإستراتيجية لهيئة عقارات الدولة

خلال استقباله رئيس الهيئة وعددًا من المسؤولين

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة.

أهداف هيئة عقارات الدولية

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال إلى شرح من معالي محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها.

ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

وزير الداخلية يستعرض الأهداف الإستراتيجية لهيئة عقارات الدولة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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