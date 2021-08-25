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شكرا لقرائتكم ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط مخالفَين لبيعهما كائنات فطرية برية بالرياض وبحوزتهما 500 طائر
تطبيق العقوبة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية
متابعات الخليج 365 - واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة, وهما مواطن ومقيم من الجنسية البنغلادشية بحوزتهم 500 طائر “دخّل” معد للبيع في مدينة الرياض.
ضبط المخالفين وتحريز المضبوطات
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، جرى ضبط المخالفَين وتحريز المضبوطات وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.
عقوبة بيع الكائنات الفطرية
وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية المصيدة غرامة تبلغ 20 ألف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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