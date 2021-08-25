بحث التدخلات الوقائية للحد من العنف الأسري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أمس حلقة نقاش حول «التدخلات الوقائية للحد من العنف الأسري»، من خلال تقنية البث عن بعد وبمشاركة نخبة من خبراء تعزيز الصحة النفسية. وتهدف الحلقة إلى مراجعة استراتيجيات الوقاية والحد من العنف الأسري، واستعراض التجارب العالمية، إضافة إلى التعرف على المبادرات الوطنية المقدمة في هذا المجال والسعي إلى التعرف على عوامل الخطورة والوقاية منها، والفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري، وتحديد أفضل الممارسات الوقائية. كما ركزت الحلقة النقاش على العوامل النفسية والمؤثرات العقلية المرتبطة بقضايا العنف.

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