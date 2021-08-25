والد سيف السويلم إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم بن محمد السويلم، والد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، وأديت الصلاة على الفقيد أمس في جامع الجوهرة البابطين شمال الرياض ودفن في مقبرة الشمال. ويتقبل العزاء هاتفيا أو رسالة تماشيا مع الاحترازات الصحية القائمة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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