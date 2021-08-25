شكرا لقرائتكم خبر الإنجليزية الأكثر تعلما في مدارس العالم.. والعربية تستهوي الغربيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برزت اللغة الإنجليزية كأكثر اللغات تعلما في دول العالم، لكونها لغة رسمية في دول عدة، ونظرا لانتشار استخدامها كلغة أجنبية للتواصل على نطاق عالمي، في حين ازداد توجه الكثير من الدول الغربية إلى إتاحة تعلم العربية للطلاب خاصة للمهتمين بدراسة العلوم السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. فباتت دراسة اللغات الأجنبية من أبرز جوانب تفوق التعليم، لكونها توسع من آفاق الطلبة في التطلع لفرص عالمية.

وتعتمد دول العالم في اختيار لغات ليتعلمها الطلاب في المدارس على عوامل عدة، منها أن تكون لغات ذات منفعة للمجتمع ومجدية اقتصاديا وتعزز مصالح الطلاب، إضافة إلى العوامل السياسية والجغرافية التي تؤثر على سيادة أكثر من لغة واحدة على المجتمع. فلا تكتفي المدارس بتعليم اللغة كأحد المناهج، وإنما تتيح إمكانية اختيار الطالب للغة إضافية في الصفوف الدراسية العليا.

ويكتسب الطالب جميع اللغات من خلال دراستها كمنهج دراسي، فضلا عن استخدامها كلغة أساسية لتعلم مناهج أخرى. «مكة» جمعت قائمة بعدد من دول العالم واللغات التي يدرسها الطلبة كمنهج أساسي، وسلطت الضوء على مجموعة من الدول التي توفر تعلم العربية كلغة إضافية اختيارية وفقا لمواقع أكاديمية عالمية متخصصة.

1- الهند







الهندية - اللغة الأم



الانجليزية - اللغة الوطنية



2- الأرجنتين





الأسبانية - اللغة الوطنية



الإنجليزية - لغة أجنبية



3- كندا





الإنجليزية - اللغة الوطنية



الفرنسية - اللغة الثانية



4- تايوان





الماندرين الصينية - اللغة الوطنية



الإنجليزية - لغة أجنبية



هوكين التايوانية - اللغة الأم



5- باكستان





الأوردو - اللغة الوطنية



الإنجليزية - اللغة الثانية



السندية - اللغة الأم



العربية - لغة دينية للمسلمين



6- اليابان





اليابانية - اللغة الأم



الإنجليزية - لغة أجنبية



7- ألمانيا





الألمانية - اللغة الأم



الإنجليزية - لغة أجنبية



8- روسيا





الروسية - اللغة الأم



الإنجليزية - لغة أجنبية



9 - سنغافورة





الإنجليزية - اللغة الأولى والرسمية



الماندرين الصينية - لغة رسمية



الماليزية - لغة رسمية



التاميلية - لغة رسمية



الملايو- لغة وطنية



10- الفلبين





الفلبينية - اللغة الأم



الإنجليزية - اللغة الرسمية



الإسبانية - لغة محلية معترف بها



اللاتينية - في بعض المدارس الخاصة



11- لوكسمبورغ





الألمانية - اللغة الرسمية



الفرنسية - اللغة الرسمية



الإنجليزية - اللغة الوطنية



اللوكسمبورغية - اللغة الأم



12- المجر





الهنغارية - اللغة الرسمية



الإنجليزية - لغة أجنبية



الألمانية - لغة أجنبية



دول تتيح دراسة العربية كلغة أجنبية اختيارية