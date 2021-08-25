الإنجليزية الأكثر تعلما في مدارس العالم.. والعربية تستهوي الغربيين

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وتعتمد دول العالم في اختيار لغات ليتعلمها الطلاب في المدارس على عوامل عدة، منها أن تكون لغات ذات منفعة للمجتمع ومجدية اقتصاديا وتعزز مصالح الطلاب، إضافة إلى العوامل السياسية والجغرافية التي تؤثر على سيادة أكثر من لغة واحدة على المجتمع. فلا تكتفي المدارس بتعليم اللغة كأحد المناهج، وإنما تتيح إمكانية اختيار الطالب للغة إضافية في الصفوف الدراسية العليا.
ويكتسب الطالب جميع اللغات من خلال دراستها كمنهج دراسي، فضلا عن استخدامها كلغة أساسية لتعلم مناهج أخرى. «مكة» جمعت قائمة بعدد من دول العالم واللغات التي يدرسها الطلبة كمنهج أساسي، وسلطت الضوء على مجموعة من الدول التي توفر تعلم العربية كلغة إضافية اختيارية وفقا لمواقع أكاديمية عالمية متخصصة.
1- الهند
- الهندية - اللغة الأم
- الانجليزية - اللغة الوطنية
2- الأرجنتين
- الأسبانية - اللغة الوطنية
- الإنجليزية - لغة أجنبية
3- كندا
- الإنجليزية - اللغة الوطنية
- الفرنسية - اللغة الثانية
4- تايوان
- الماندرين الصينية - اللغة الوطنية
- الإنجليزية - لغة أجنبية
- هوكين التايوانية - اللغة الأم
5- باكستان
- الأوردو - اللغة الوطنية
- الإنجليزية - اللغة الثانية
- السندية - اللغة الأم
- العربية - لغة دينية للمسلمين
6- اليابان
- اليابانية - اللغة الأم
- الإنجليزية - لغة أجنبية
7- ألمانيا
- الألمانية - اللغة الأم
- الإنجليزية - لغة أجنبية
8- روسيا
- الروسية - اللغة الأم
- الإنجليزية - لغة أجنبية
9 - سنغافورة
- الإنجليزية - اللغة الأولى والرسمية
- الماندرين الصينية - لغة رسمية
- الماليزية - لغة رسمية
- التاميلية - لغة رسمية
- الملايو- لغة وطنية
10- الفلبين
- الفلبينية - اللغة الأم
- الإنجليزية - اللغة الرسمية
- الإسبانية - لغة محلية معترف بها
- اللاتينية - في بعض المدارس الخاصة
11- لوكسمبورغ
- الألمانية - اللغة الرسمية
- الفرنسية - اللغة الرسمية
- الإنجليزية - اللغة الوطنية
- اللوكسمبورغية - اللغة الأم
12- المجر
- الهنغارية - اللغة الرسمية
- الإنجليزية - لغة أجنبية
- الألمانية - لغة أجنبية
دول تتيح دراسة العربية كلغة أجنبية اختيارية
- أستراليا
- الولايات المتحدة
- هولندا
- ماليزيا
- إندونيسيا
- المملكة المتحدة
- الدنمارك
- ألمانيا
- فرنسا
- كوريا الجنوبية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.