تعليم صبيا ينهي 24 مشروعا مدرسيا جديدا

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وكانت الإدارة وقعت سابقا نحو 30 عقدا للصيانة والتشغيل، إلى جانب ضخ الميزانية التشغيلية وميزانية النظافة لنحو 1300 مدرسة، وتنفيذ نحو 60 برنامجا لتأهيل القيادات والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، فيما شهدت مشاريع الطفولة المبكرة وبرامجها ورياض الأطفال توسعا بلغت نسبته 50%.
كما حرصت على تنفيذ أكثر من 11 حملة لتحصين منسوبي ومنسوبات الإدارة، حيث شمل التحصين معظم الطلاب والطالبات ضمن الفئة المستهدفة وتحصين 97% من الطاقم الإداري والتعليمي.
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