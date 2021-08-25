تعليم صبيا ينهي 24 مشروعا مدرسيا جديدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة تعليم صبيا استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك وفق خطة العمل التي تضمنت إنجاز 24 مشروعا مدرسيا جديدا بدأت الاستفادة منها فعليا، أسهمت في الاستغناء عن 36 مبنى مستأجرا.

وكانت الإدارة وقعت سابقا نحو 30 عقدا للصيانة والتشغيل، إلى جانب ضخ الميزانية التشغيلية وميزانية النظافة لنحو 1300 مدرسة، وتنفيذ نحو 60 برنامجا لتأهيل القيادات والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، فيما شهدت مشاريع الطفولة المبكرة وبرامجها ورياض الأطفال توسعا بلغت نسبته 50%.

كما حرصت على تنفيذ أكثر من 11 حملة لتحصين منسوبي ومنسوبات الإدارة، حيث شمل التحصين معظم الطلاب والطالبات ضمن الفئة المستهدفة وتحصين 97% من الطاقم الإداري والتعليمي.